Ora è ufficiale: la partita Carbonia-Vis Artena, mercoledì 9 giugno, si giocherà a Villacidro a porte aperte (limite di 500 spettatori, 25% della capienza)

Ora è ufficiale: la partita Carbonia-Vis Artena, in programma mercoledì 9 giugno, valida per la penultima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D, si giocherà presso lo stadio Comunale di via Stazione, a Villacidro, con inizio alle ore 15.00, a porte aperte, con limite di 500 spettatori, 25% della capienza massima dell’impianto che è fissata a 2.000 spettatori. Si tratta dell’ultima partita casalinga del Carbonia che domenica giocherà sul campo della vicecapolista Latina, dove ieri il Muravera ha perso la partita di recupero, con il netto punteggio di 3 a 0 (doppietta del capitano Claudio Corsetti nei minuti di recupero del primo tempo e terzo goal di Fabio Pompei al 28′ del secondo tempo).