Il Carloforte ha battuto il Siliqua 3 a 2, con lo stesso punteggio il Carbonia ha perso ad Arborea. Mercoledì, a Oristano, finale di Coppa Italia Carbonia-Dorgalese.

Ancora una giornata interlocutoria, l’11ª di ritorno, nel girone A del campionato di Promozione. La capolista Arbus ha conservato il vantaggio di 5 punti grazie alla vittoria di misura ottenuta sull’Andromeda ed ora alle sue spalle c’è solo la San Marco Assemini’80, impostasi pure di misura sull’Idolo di Arzana per 3 a 2, perché il La Palma Monte Urpinu è stata fermata sull’1 a 1 dal Vecchio Borgo Sant’Elia, formazione affamata di punti per raggiungere la salvezza, ed ora distante ben 7 punti dalla vetta della classifica.

Al quarto posto c’è sempre il Carloforte che non ha avuto vita facile con il Siliqua ma alla fine è riuscito a strappare la terza vittoria consecutiva, con il punteggio di 3 a 2. Un altro 3 a 2 è stato fatale al Carbonia, battuto sul campo dell’Arborea, dopo essere riuscito a rimontare due goal con Marco Foddi (capocannoniere della squadra) e Claudio Cogotti. Decisiva un’autorete. La squadra di Andrea Marongiu ora avrà due giorni di tempo per preparare la finalissima della Coppa Italia che mercoledì pomeriggio, sul campo del Centro Federale di Sa Rodia, a Oristano, la vedrà opposta alla Dorgalese, formazione nona in classifica nel girone B, impostasi oggi sul Bonorva per 5 a 1.

Sugli atri campi, il Quartu 2000 ha superato il Gonnosfanadiga per 5 a 1, tornando in corsa per la salvezza; il Sant’Elena Quartu ha espugnato il campo del Bari Sardo per 1 a 0; il Seulo 2010 ha superato il Selargius per 2 a 1 ed ha agganciato il Carbonia al sesto posto.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, continuano a vincere il Villamassargia e la Monteponi, rispettivamente per 2 a 0 sulla Fermassenti e 4 a 1 sul campo della Libertas Barumini, sempre divise da un solo punto. Il Cortoghiana ha battuto nettamente l’Atletico Masainas per 5 a 1; il Senorbì ha avuto la meglio con lo stesso eclatante punteggio sull’Atletico Villaperuccio; il Villanovafranca ha battuto la Virtus Villamar per 4 a 1, la Villacidrese la Gioventù Sarroch per 4 a 1. Due pareggi con l’identico punteggio di 1 a 1, infine, tra Atletico Narcao e Gioventù Sportiva Samassi e tra Domusnovas Junior Santos e Pula.

