Italia Nostra Sardegna: «Una valutazione Ambientale Cumulativa per la fabbrica di bombe».

Italia Nostra Sardegna prende posizione sulla valutazione di impatto ambientale sul piano di ampliamento industriale dello stabilimento RWM.

«La RWM vuole evitare la VIA spezzettando in una serie di singoli interventi il piano di ampliamento industriale finalizzato a incrementare l’attività produttiva dello stabilimento – scrive in una nota Italia Nostra Sardegna -. Un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale complessivo in tutti i suoi aspetti (quali le emissioni in atmosfera, l’inquinamento acustico, il prelievo idrico, la produzione di acque reflue e di rifiuti, l’incremento del traffico veicolare di sostanze e manufatti pericolosi, l’impatto sull’ambiente umano e naturale circostante, etc..) richiede l’esame accurato dell’intervento nel suo complesso e non scorporato nelle sue singole parti.»

«In base a questi principi, Italia Nostra Sardegna ha presentato dettagliate osservazioni tecniche e giuridiche al Servizio Valutazioni Ambientali dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente della Sardegna chiedendo che il progetto industriale sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – relativo alla realizzazione del nuovo campo prove R140 nel comune di Iglesias proposto dalla società RWM Italia spa – e tutte le attività in corso o richieste dalla stessa società e l’intero processo produttivo dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias, vengano assoggettati a VIA per meglio verificare e indagare su eventuali significativi e/o negativi impatti ambientali che l’opera potrebbe arrecare all’area interessata e agli ecosistemi prossimi all’impianto – aggiunge Italia Nostra Sardegna -. La normativa sulla VIA è abbastanza chiara in proposito nell’imporre la VIA cumulativa nei casi in cui più impianti insistono nella stessa area.»

