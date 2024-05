I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno chiesto un finanziamento all’assessore regionale dell’Ambiente per valorizzare il patrimonio boschivo

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno chiesto un finanziamento all’assessore regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi, per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.

«I Comuni storicamente beneficiari della misura indicata – scrivono i sindaci dei comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio -, rilevano la mancata adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per la concessione del finanziamento per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, inerenti l’annualità in corso. Tale circostanza, determina gravi conseguenze per l’adeguata cura del patrimonio boschivo proprio nel periodo dell’anno in cui il rischio incendi diventa concreto. Inoltre, i ritardi accumulati – di certo non addebitabili alla Sua attività – precludono agli Enti la possibilità di offrire un’opportunità lavorativa per i propri cittadini, sebbene a tempo determinato.»

«In questa situazione – concludono i Sindaci -, Le chiediamo di voler verificare lo stato del procedimento in epigrafe e di voler conseguentemente adottare tutti gli atti necessari per riconoscere il finanziamento in favore dei Comuni beneficiari.»