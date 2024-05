Sabato 11 maggio, dalle 9.00, il Lù Hotel di Carbonia ospiterà l’evento intitolato “La casa come primo luogo di cura. Prossimità, Proattività e Prevenzione”, organizzato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) – Sezione Sardegna, con il patrocinio del comune di Carbonia.

L’evento si propone di riunire tutte le figure professionali che si rapportano all’anziano a vari livelli, favorendone il confronto ed il dialogo nell’ottica di un moderno approccio multidisciplinare e multiprofessionale.

«Si tratta di un’iniziativa importante perché accende la luce dei riflettori su una fascia di popolazione sovente trascurata e marginalizzata – ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu -. Persone che hanno un vissuto e un patrimonio esperienziale da valorizzare e salvaguardare per la loro capacità di essere memoria storica nonché pilastri di una società, di una regione e di una città, Carbonia, tra le più longeve in assoluto con la presenza di numerosi centenari ed ultracentenari. Anziani che sono elementi centrali in una comunità quella di Carbonia che vive un trend caratterizzato da un notevole allungamento della speranza di vita dei nostri concittadini – ha concluso il sindaco di Carbonia -. Al fine di tutelare la salute dei nostri nonni riteniamo fondamentale e non più procrastinabile addivenire ad una riorganizzazione e strutturazione dell’assistenza territoriale, mettendo al primo posto le cure di prossimità, l’integrazione tra ospedale e territorio, facendo leva anche sull’utilizzo dei sistemi di sanità digitale e della telemedicina.»