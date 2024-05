L’associazione “I Fili Emozionali Di Alma” ha organizzato l’evento “Fili Magici” che si terrà il 29 maggio in Piazza Matteotti, al Monte Granatico di Domusnovas. I protagonisti saranno i fili da ricamo con i bambini. I piccoli si cimenteranno alla realizzazione di un libricino di lino, dove le pagine saranno fatte dalle buste di pane e le creatività interne realizzate da bottoni, buste di plastica e fili di lana e di cotone

Coinvolgere i bambini affinché si avvicinino all’espressione del ricamo sotto forma fantasiosa riscoprendo e mantenendo l’obiettivo di tramandare la tradizione artigianale che ci appartiene. Nella società che stiamo vivendo, l’associazione mette in primo piano la creatività da sviluppare e utilizzare in tutte le forme espressive, incuriosendoli e coinvolgendoli nel mondo del ricamo, creatività che affina e rende abile qualsiasi campo manuale espressivo di un bambino. Non è necessario fare grandi cose, forse solo cose diverse.

L’iniziativa parte dal presupposto di coinvolgerli con l’immaginazione, creatività, giocando come fanno spontaneamente i bambini, supportandoli in modo che ognuno sviluppi appieno la loro potenzialità.

Nel progetto viene affrontata anche la tematica di riciclo creativo con l’intervento di Giuseppe Bacchis, esperto dei servizi ecologici dell’azienda “Aligò” che li coinvolgerà nell’educazione ambientale oggi di grande importanza, in modo da prepararli alla cura e il rispetto verso la natura. Ci sarà anche la musica, considerata da sempre fonte e strumento di espressione emotiva, ma non solo, la musica può avere un impatto anche sugli aspetti socio-relazionali, motori e cognitivi. Musica eseguita da Giorgia Soru socia dell’Associazione “I Fili Emozionali Di Alma”. La musica nel progetto deve assumere un’importanza fondamentale per aumentare la concentrazione affinché i bambini costruiscano e creino accompagnati dalla musica. Ci sarà anche la lettura di una filastrocca sarda letta da Rita Locca dell’Associazione “Rete Musei”. Grazia Villasanta dell’Associazione “Circhiola” racconterà le tradizioni tramandate da nonna, mamma e figlia.

I materiali a disposizione saranno: fili da ricamo, cartoncino, ago grosso.

Il programma prevede la sottoscrizione dei bambini da quattro sino ai nove anni. Il corso di ricamo viene svolto in un incontro, dalle 16.00 alle ore 20.00, presso Monte Granatico, in Piazza Matteotti, a Domusnovas. Completamente gratuito verrà seguito dalle insegnanti di ricamo socie dell’Associazione. Cercheremo di coinvolgere tutte le associazioni del territorio, in modo che tutti insieme si possa ottimizzare il lavoro collettivo.