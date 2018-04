L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha firmato ieri sera il decreto 154 che manda in pagamento 5.672.031,66 euro per 1.504 domande delle aziende isolane.

L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha firmato ieri sera il decreto 154 che manda in pagamento 5.672.031,66 euro per 1.504 domande presentate dalle aziende isolane sulle Misure del Programma di sviluppo rurale (PSR). Poco meno di 2,6 milioni soddisferanno 604 pratiche riguardanti la Misura sulla Difesa del suolo, mentre 191 domande sugli aiuti per l’agricoltura biologica saranno coperte da circa 1,2 milioni di euro.

Ci sono poi 806mila euro per le indennità compensative di 475 aziende operanti in zona montana o svantaggiata e 674mila euro destinati a 116 richieste di sostegno per le forestazioni e l’imboschimento. Gli ultimi 323mila euro, per 118 beneficiari, andranno invece al pagamento degli impegni sul Benessere degli animali.

Dall’1 gennaio 2016, momento di inizio in tutta Italia della nuova programmazione agricola 2014-2020, sono stati erogati per il mondo delle campagne isolano 321milioni 940mila 877,8 euro.

