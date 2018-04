Proseguono i lavori nel cantiere della IX edizione del Carbonia Film Festival, con il bando per la creazione della giuria “Carbonia Cinema Giovani”.

Proseguono i lavori nel cantiere della IX edizione del Carbonia Film Festival, in vista della nona edizione della rassegna dedicata ai temi del lavoro e delle migrazioni. Nei giorni scorsi è stato aperto il bando per la creazione della giuria “Carbonia Cinema Giovani”, che assegnerà l’omonimo premio al miglior cortometraggio del “Concorso Internazionale Cortometraggi”. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 19 e i 30 anni provenienti da tutta Italia. Il bando resterà aperto sino al 30 giugno 2018 ed è scaricabile sul sito www.carboniafilmfestival.org.

L’obiettivo del progetto è ispirato a uno dei principi guida della Società Umanitaria e della Fabbrica del Cinema, sposato dalla direzione artistica di Francesco Giai Via: la formazione di ragazze e ragazzi che avranno la possibilità di vivere il Festival con un ruolo da protagonisti, non solo esprimendo il loro giudizio sui film, ma anche entrando a contatto con la comunità cittadina e soprattutto partecipando a una serie di masterclass e incontri con professionisti del mondo del cinema.

L’impegno formativo del Festival, inaugurato nel 2016 con la nuova direzione artistica, viene confermato dall’istituzione, nel 2017, della manifestazione Carbonia Film Festival presenta How To Film The World, una quattro giorni in cui registi tra i più prestigiosi e promettenti del cinema italiano e internazionale hanno accompagnato la proiezione delle loro opere con masterclass rivolte appositamente ai ragazzi del Programma Cinema Giovani, in un’ottica di incontro diretto e riflessione sul cinema che racconta il lavoro e la migrazione.

Anche quest’anno l’istituzione della Giuria Giovani intende offrire gratuitamente un’occasione unica per conoscere dall’interno una realtà, come la Società Umanitaria, con un’importante tradizione volta alla valorizzazione del mezzo cinematografico; i dieci selezionati visioneranno le opere più rilevanti prodotte nell’ultimo periodo sui temi del Festival, rifletteranno insieme sul ruolo del cinema in un mondo che cambia e, infine, si confronteranno con il metodo di lavoro di registi che di questo mondo offrono una lettura originale e inedita, attraverso opere a cavallo tra finzione e documentario. La partecipazione alle attività del Festival sarà certificata tramite un apposito attestato.

Possono partecipare al bando persone di età compresa tra i 19 e i 30 anni di età di nazionalità italiana o residenti in Italia. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che si interessano di cinema o delle tematiche su cui si concentra il Festival, provenienti da facoltà di Cinema, Media e Spettacolo, ma anche Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Mediazione Interculturale eccetera; gli operatori culturali; aspiranti filmmaker e critici cinematografici. La selezione dei profili adeguati è a insindacabile discrezione della Direzione del Festival.

I candidati possono partecipare alla selezione tramite l’apposito form on line presente sul sito all’indirizzo (da aggiungere). Oltre alla compilazione dei dati sul modulo di iscrizione, è richiesto l’upload del proprio curriculum vitae e di una lettera motivazionale che specifichi l’affinità del proprio percorso con gli obiettivi del Festival e dimostri l’interesse a partecipare del candidato.

Un’apposita commissione valuterà le candidature e sceglierà 10 candidati che avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Carbonia Film Festival. Laddove presenti e, comunque, meritevoli, quattro dei dieci posti disponibili saranno riservati alle candidature provenienti dal territorio sardo.

La nona edizione del Carbonia Film Festival è in programma dal 10 al 14 ottobre 2018.

Sino al prossimo 25 maggio è aperto il bando per le selezioni dei film in concorso, scaricabile sul sito www.carboniafilmfest.org.

Nato nel 1999 come Mediterraneo Film Festival, nel 2016 l’evento cambia nome e diventa Carbonia Film Festival. A cadenza biennale, il CFF si svolge nell’omonima città del sud ovest della Sardegna e ospita sezioni competitive internazionali dedicate a lungometraggi e cortometraggi, eventi speciali, mostre, concerti, masterclass.

Il Festival è una delle attività principali della Fabbrica del Cinema, un progetto promosso dalla Società Umanitaria e dal CSC di Carbonia, che da sempre mette al centro la formazione dei giovani alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo del territorio e, contemporaneamente, l’educazione alle nuove forme cinematografiche, sia documentarie che di finzione. Il progetto Fabbrica del Cinema si è ulteriormente rafforzato nel 2017 grazie ad un finanziamento regionale volto all’attivazione nel territorio di un polo capace di sostenere la filiera audiovisiva.

Il direttore artistico, Francesco Giai Via, è critico cinematografico e operatore culturale. Direttore di Annecy Cinéma Italien, lo storico festival francese dedicato al cinema italiano, Francesco Giai Via è consulente alla programmazione per la Mostra del Cinema di Venezia e Scout per il Venice Production Bridge, la piattaforma industry del festival. Giai Via è inoltre Trainer e Scout per il TorinoFilmLab, programma di formazione internazionale. La prosecuzione del progetto condiviso dalla Direzione e dagli enti promotori del Festival testimonia la volontà del CFF di ampliare il suo respiro internazionale, con uno sguardo agli esordi più promettenti e una solida

base che punti tanto sulla qualità del linguaggio cinematografico quanto sull’urgenza dei temi affrontati dai film, senza dimenticare il radicamento sul territorio e il coinvolgimento della città di Carbonia, dei suoi cittadini e delle sue tante realtà sociali e culturali.

Il Carbonia Film Festival è organizzato da: Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda; insieme a: Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Carbonia; e con il sostegno di: Fondazione Sardegna Film Commission.

