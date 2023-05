Sabato 6 maggio, al Carbonia Film Festival – How to Film the World, una giornata dedicata a Sardegna e territorio

Il weekend di Carbonia Film Festival – How to Film The World parte sabato 6 maggio con una giornata interamente dedicata agli appuntamenti che raccontano la Sardegna e il territorio, tra i focus di questa edizione.

Grande attesa per Tutti i cani muoiono soli, opera prima del sassarese Paolo Pisanu che porta sul grande schermo il racconto di due solitudini che si ritrovano, sullo sfondo di una suggestiva Sardegna invernale. Orlando Angius e Francesca Cavazzuti interpretano straordinariamente questo padre e questa figlia che provano a recuperare il tempo perduto. Il film uscirà nelle sale italiane l’11 maggio distribuito da Fandango. La proiezione sarà seguita da un incontro con l’autore (ore 17.00, Fabbrica del cinema). Presentato in anteprima al Bifest, dove l’attore Orlando Angius ha vinto il premio come miglior attore, il film viene proiettato al Carbonia Film Festival in esclusiva assoluta prima dell’uscita in sala.

Si parlerà di territorio anche nel corso della masterclass tenuta dal direttore del festival Francesco Giai Via dal titolo Festival di Cinema e Territorio: lo sviluppo creativo di un evento cinematografico in rapporto con il suo contesto (ore 11.00, Fabbrica del cinema). Spazio all’approfondimento anche con l’appuntamento di CFF Scuole con il laboratorio Impariamo a riprenderci! a cura degli operatori culturali e filmmaker Gabriele Pappalardo e Mario D’Acunto.

La serata di sabato si accende con gli appuntamenti musicali di CFF: si inizia con l’aperitivo sonoro di Lady Galluga Djset (ore 19.00, GSG Concept Store), seguito dall’appuntamento con il concerto di Primavera a cura della Banda musicale cittadina Vincenzo Bellini (ore 20.30, Cine- Teatro Centrale). Il concerto verrà arricchito dalla proiezione di un montaggio di filmati di Cinema di Famiglia donati alla Società Umanitaria attraverso il progetto regionale di raccolta delle memorie famigliari La tua memoria è la nostra storia.

In chiusura di giornata (ore 22.30, Nuovo Caffè del Portico) andrà in scena lo spettacolo QJAY DjSet DamaDì al Mic.