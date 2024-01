Sabato 27 gennaio, al Teatro Centrale di Carbonia, il “Concerto d’inverno” della banda musicale “Vincenzo Bellini” e la Ramblers Street Music

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica: sabato 27 gennaio, alle ore 19.00, al Teatro Centrale di piazza Roma in Carbonia si

svolgerà il “Concerto d’inverno”, organizzato dalla Banda Musicale “Vincenzo Bellini” con il patrocinio del comune di Carbonia.

Un ricco programma musicale eseguito dalla storica banda cittadina, diretta da Caterina Casula.

La prima parte della serata sarà a cura della Ramblers Street Music composta da:

• Francesco Atzori, voce e chitarra;

• Antonio Firinu, fisarmonica;

• Sergio Tifu, violino;

• Riccardo Sanna, basso;

• Matteo Leone, percussioni.

La seconda parte della serata sarà a cura della Banda Musicale “Vincenzo Bellini” di Carbonia con un repertorio versatile:

• Mary Poppins, Overture from Walt Disney’s, Richard M./Robert B. Sherman;

• Little Mermaid Medley – Ashman/Menken arr. Takashi Hoshide;

• Beaty and the Beast – Ashman/Menken arr. Toshio Mashima;

• The Lord of the Rings – Howard Shore arr. Jan Valta.

La serata sarà con ingresso libero ad offerta.