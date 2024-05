L’attore e regista cinematografico Jacopo Cullin farà tappa a Carbonia per il suo tour 2024 “È inutile a dire!”

L’attore e regista cinematografico Jacopo Cullin farà tappa a Carbonia per il suo tour 2024, intitolato “È inutile a dire!” con Gabriele Cossu, venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Teatro Centrale di piazza Roma.

È inutile a dire!” nasce dalla penna di Jacopo Cullin con l’obiettivo di esplorare e riflettere con sottile ironia e delicata comicità sulle dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Jacopo Cullin, incalzato dal comico Gabriele Cossu, interpreterà tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu).

Ad accompagnarlo sul palcoscenico il trio composto da Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia in collaborazione con la Pro Loco Carbonia.