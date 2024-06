Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, a Carbonia, in località Sirri, si svolgerà la “Festa di Santa Lucia”, organizzata dall’associazione Carrasecare 1983 Carbonia in collaborazione con Parco Geominerario, 3P Tour, Idea Spettacoli, con il patrocino del comune di Carbonia.

«L’evento si inserisce nell’ambito del cartellone “Estiamoinsieme 2024”, che prevede un ricco programma in grado di annoverare molteplici iniziative nei settori della cultura, del turismo, degli spettacoli, delle attività produttive e dello sport. Eventi per tutti i gusti, distribuiti geograficamente non soltanto nel centro cittadino, ma anche nelle periferie, nelle frazioni e nei medaus e, più in generale, in tutto il territorio comunale», ha dichiarato l’assessora della Cultura e dello Spettacolo Giorgia Meli.

Il modo migliore per vivere la città nel periodo più caldo dell’anno con una pletora di manifestazioni capaci di allietare le giornate e le serate di concittadini e turisti.

Il programma dettagliato dell’evento:

Venerdì 28 giugno

• Ore 20.00 cena;

• Ore 21.30 spettacolo musicale dell’artista Silvia Sanna;

Sabato 29 giugno

• Ore 18.00 in trekking in mountain bike – alla scoperta di Sirri – partenza dal piazzale della Chiesa;

• Ore 20.00 cena;

• Ore 22.00 Spettacolo di musica e cabaret con Gabriele Cossu;

Domenica 30 giugno

• Ore 20.00 cena;