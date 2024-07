CGIL, CISL e UIL, non invitate all’incontro con l’assessore della Sanità, chiedono «un tavolo territoriale di discussione per difendere il diritto alla salute e alle cure»

«Il giorno 11 luglio in mattinata apprendiamo, tramite le nostre Federazioni di categoria, di un invito a firma della dott.ssa Giuliana Campus, Direttore Generale della Asl del Sulcis Iglesiente, inerente la visita dell’assessore regionale dell’Igiene e Sanità, dott. Armando Bartolazzi, presso le strutture sanitarie di Iglesias e Carbonia. Ci rammarica dover prendere atto che le Confederazioni territoriali Cgil, Cisl e Uil non sono state inserite tra i destinatari dell’invito. In conseguenza di cio’ nella stessa mattinata, abbiamo provveduto ad inviare urgentemente una richiesta di incontro al fine di recuperare uno spazio di ascolto e un momento di condivisione, per stabilire la prima data utile all’avvio del confronto necessario ed indispensabile per gestire lo stato emergenziale in cui versa la sanità territoriale.»

E’ quanto scrivono, in una nota, i segretari di CGIL, CISL e UIL, Francesco Bardi, Antonello Saba e Andrea Lai.

«La dott.ssa Campus si rende indisponibile con un messaggio che riporta testualmente ”l’assessore verrà per un breve incontro con i Sindaci, organizzazioni sindacali aziendali e personale. Non è prevista altra partecipazione per domani perché i tempi sono stretti” – aggiungono -. Come OO.SS Confederali disapproviamo il metodo inappropriato che si continua a procrastinare, l’esclusione di chi rappresenta diritti e necessità collettive, la mancanza di attenzione nelle relazioni sindacali e una insensibilità e rigidità di base che impedisce di affrontare lucidamente anche le più piccole urgenze impreviste.»

«Diamo immediata disponibilità ad un incontro e chiediamo la tempestiva istituzione di “un tavolo territoriale di discussione per difendere il diritto alla salute e alle cure”. Diritto che in questo territorio non è più garantito», concludono Francesco Bardi, Antonello Saba e Andrea Lai.