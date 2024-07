I Kennedy Administration sabato 13 luglio, a Gergei, per il CultureFestival

Dopo il successo della serata di mercoledì a Sanluri, che ha visto sul palco gli statunitensi Take 6, formazione a cappella considerata la migliore al mondo, arriva un altro grande concerto per il CultureFestival, la rassegna organizzata da Sardinia Pro arte dietro la direzione artistica di Simone Pittau.

Domani, sabato 13 luglio, alle 20,30, negli spazi della Tenuta Olianas si esibiscono i Kennedy Administration, altra formazione in arrivo dagli USA capace di spaziare dal soul al groove al jazz. La serata si aprirà con un’apericena alle 19,30.

Con sede a Brooklyn/Ney York questo progetto dinamico è composto dai migliori giovani musicisti di New York ed è guidato da due menti: la carismatica cantante, Kennedy, e il suo partner musicale, lo straordinario tastierista e produttore Ondre J, collaboratore di lunga data di Gregory Porter.

Le sonorità dei Kennedy administration non sono sufficienti a descrivere il talento di una band capace di trasformare ogni evento in un’esperienza sensoriale dove la musica moderna intreccia jazz, R&B, hip-hop e pop in un arazzo irresistibile.