Fervono i preparativi per la dodicesima edizione della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”, in programma a Carbonia sabato 12 e domenica 13 maggio. In piazza Roma è in corso l’installazione del palco per il concerto dei Tazenda, in programma sabato sera.

L’evento è organizzato dall’Associazione Consorzio Fieristico Sulcitano, con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comandante della Polizia Locale, il maggiore Andrea Usai, ha ordinato, dalle ore 5.00 del mattino di sabato 12 maggio fino alle ore 2.00 del mattino di lunedì 14 maggio, la chiusura del traffico veicolare ed il divieto di sosta, con rimozione, nelle seguenti strade:

• Piazza Roma e strade confluenti;

• Via Fosse Ardeatine;

• Parcheggio adiacente alla piazza Marmilla;

• Via Gramsci, nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Brigata Sassari e strade confluenti;

• Via Nuoro, nel tratto compreso tra la piazza Rinascita e la via Gramsci;

• Piazza Matteotti, vico Matteotti, piazza San Ponziano;

• Via San Ponziano, nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e la via Lucania.

Inoltre, dalle ore 5.00 fino alle ore 14.00 di sabato 12 maggio, in occasione del mercatino del sabato, è stata disposta la chiusura del traffico veicolare in via Lucania, nel tratto compreso tra la rotonda di via XVIII Dicembre e la piazza Ciusa.

