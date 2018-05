Gianluigi Rubiu (Udc): «Il via libera al decimo argine della discarica di Genna Luas rappresenta una svolta».

«E’ stato compiuto un passo decisivo. Aver posto le basi per scongiurare la fermata della Portovesme Srl si traduce in una nuova partenza per lo stabilimento.»

Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu manifesta un cauto ottimismo sulla realizzazione del decimo argine della discarica di Genna Luas.

«Il via libera della Regione lascia intravedere nuovi spiragli per il proseguo dell’attività della fabbrica ma, sopratutto, per il grande valore economico ed occupazionale con ricadute positive per tutto il Sulcis Iglesiente. Senza la costruzione di un sito in cui conferire i residui di lavorazione sarebbe stata certa, infatti, la fermata straordinaria del polo metallurgico sardo del piombo e dello zinco – conclude Gianluigi Rubiu -, con effetti devastanti per i lavoratori dell’area.»

