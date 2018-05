Il gruppo consiliare Art. 1 – Sdp conferma la volontà di proseguire l’iter della legge per il cambio del contratto dei dipendenti Forestas.

«Nella riunione dei capi gruppo più volte è stata sottolineata la volontà di continuare l’iter della norma nell’intento di salvaguardare tutti i posti di lavoro, predisporre un piano che continui nelle stabilizzazioni del personale precario, dare certezza sulle mansioni che si possono svolgere e migliorare il servizio valorizzando le professionalità presenti all’interno dell’Agenzia Forestas – si legge in una nota -. Ieri abbiamo appreso che anche il PD, gruppo di maggioranza relativa, ha un testo di legge pronto per la revisione contrattuale; per questo pensiamo che non sia più rinviabile un vertice di maggioranza che segni la strada della riforma contrattuale attesa dai dipendenti Forestas.»

«Non ci sottraiamo al dialogo con nessuna forza politica e sindacale – conclude la nota di Art. 1 – Sdp -, ma pensiamo però che siano maturi i tempi di una riforma sulla quale tutti i capi gruppo, in più di un’occasione, hanno assunto precisi impegni.»

