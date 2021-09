Al via, ad Iglesias, i lavori nel cantiere comunale di forestazione nelle vie Vivaldi e Vergine Maria

Al via i lavori nel cantiere comunale di forestazione nelle vie Vivaldi e Vergine Maria, che permetteranno una riqualificazione delle aree verdi in una superficie complessiva di 3.390 metri quadri.

Grazie agli interventi degli operai, si procederà alla ripulitura dell’area che separa la Via Vivaldi dalla Via Vergine Maria, alla potatura ed alla manutenzione del verde pubblico, alla creazione di barriere verdi di macchia mediterranea ed alla messa a dimora di piante arboree.

Oltre a questi interventi, verranno realizzati dei sentieri di collegamento ed una scalinata in legno che permetterà di mettere in comunicazione via Vivaldi e via Vergine Maria.

«Una nuova area della Città potrà essere riqualificata e messa a disposizione della collettività – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – non solamente con la manutenzione del verde pubblico, ma anche con la realizzazione di un collegamento tra le due vie.»

«A breve – aggiunge l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis – inizieranno i lavori anche nell’altro cantiere di forestazione nella via Pacinotti. Entrambi gli interventi sono stati finanziati da fondi regionali per un importo di 90.000 euro. Una maniera per unire la riqualificazione delle aree cittadine, il miglioramento della viabilità per i pedoni, che non saranno più costretti a percorrere un tragitto più lungo tra Via Vivaldi e Via Vergine Maria, e la salvaguardia dell’ambiente. Grazie anche al lavoro dei tecnici e degli operai impegnati nei cantieri comunali di forestazione.»