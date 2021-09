Alle 17.00, a Santadi, verrà presentato il progetto “Racine”, seguirà una passeggiata alla Tomba dei Giganti “Sa Fraigada”

Verrà presentato questo pomeriggio, alle 17.00, nella sala consiliare del comune di Santadi, il progetto Racine – Rete di per conservare e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale – finanziato nell’ambito Programma Interreg Italia-Francia “Marittimo” 2014/2020. Al termine della conferenza è prevista una passeggiata alla Tomba dei Giganti Sa Fraigada.

L’obiettivo del progetto è promuovere azioni di sviluppo sostenibile del patrimonio culturale attraverso percorsi partecipativi di co-progettazione, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dei musei, delle associazioni locali e, più in generale, del tessuto sociale, culturale ed economico locale.

L’iniziativa coinvolge le comunità delle aree periferiche nell’area transfrontaliera marittima Italia – Francia, tra Toscana, Corsica, Liguria, Sardegna e Regione Sud francese.

Capofila del progetto è l’Anci Toscana, con la Direzione generale Enti locali della Regione Sardegna, Regione Toscana, Regione Liguria, Università degli Studi di Sassari, Collectivité de Corse e Communauté de Communes Golf de Saint-Tropez.

“Racine” coinvolge diversi luoghi della cultura minori, nei quali verranno attivati interventi per il miglioramento dell’accessibilità fisica, sensoriale-cognitiva e digitale.

A partire dall’avvio del progetto è prevista l’elaborazione di patti locali per lo sviluppo degli ecosistemi territoriali coinvolti finalizzati a diventare strumento strategico di pianificazione e crescita socio economica.