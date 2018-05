Il gruppo di minoranza Genti Noa attacca il sindaco Ignazio Locci sulla «gestione degli spazi pubblici, della viabilità cittadina e, più in generale, l’igiene ed il decoro urbano.

Il gruppo di minoranza Genti Noa attacca il sindaco Ignazio Locci sulla «gestione degli spazi pubblici, della viabilità cittadina e, più in generale, le evidenti mancanze riguardo l’igiene ed il decoro urbano nel comune di Sant’Antioco».

«Ci chiediamo se possiamo considerare Ignazio Locci l’esempio lampante del classico politico che si dimentica di quello che dice non appena viene eletto – attacca Genti Noa –. In questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini allarmati a causa di problemi legati alla sicurezza in via Rinascita e in via Baden-Powell.

Pare che, in via Rinascita, i residenti dei palazzi di proprietà del comune debbano convivere con pericolosi crolli di intonaci oltreché con un ponteggio installato da ormai un anno dall’amministrazione comunale che potrebbe determinare l’intrusione di male intenzionati o, ancora peggio, l’occupazione da parte di quanti vorrebbero impossessarsi degli appartamenti.»

«La situazione non è migliore in via Baden-Powell dove stamane una cittadina ha letteralmente rischiato la vita a causa del parziale crollo di un cornicione – aggiunge Genti Noa -. Pensando alle promesse fatte da Ignazio Locci in campagna elettorale durante i comizi tenuti in quei rioni e rileggendo i suoi comunicati stampa con i quali, quando era consigliere di opposizione, inveiva contro la mancata ristrutturazione di via Baden-Powell, ci domandiamo se l’attuale Sindaco si sia reso conto di essere al governo del Comune di Sant’Antioco visto che ora i problemi di quegli stessi quartieri non solo non sono stati risolti ma risultano addirittura peggiorati.»

«Ma forse da Ignazio Locci ci possiamo aspettare solo questo – conclude Genti Noa -: proclami e comunicati stampa….oltreché gli spettacoli e i concerti ovviamente!»

