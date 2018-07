Arriva a Spalato la nave scuola Caroly, seconda tappa della campagna d’istruzione per qli aspiranti guardiamarina del corso Ateires.

Giovedì 26 luglio la nave scuola Caroly della Marina Militare sosterà nel porto di Spalato (Croazia), dove rimarrà fino al prossimo 29 luglio. La nave, che quest’anno festeggia i 70 anni dal varo, è attualmente impegnata nella Campagna d’Istruzione a favore degli aspiranti guardiamarina del corso Ateires dell’Accademia Navale di Livorno. A bordo, sono presenti 7 giovani ufficiali, di cui 3 donne, e ad ognuno di loro è stato assegnato un incarico operativo per l’intera navigazione. Si alterneranno quindi al timone della nave, alla manovra delle vele, al sestante per la rilevazione del punto nave e in tutte le attività che avranno lo scopo di consolidare gli insegnamenti teorici delle scienze nautiche e marinaresche acquisiti dai giovani ufficiali durante il terzo anno di studi in Accademia.

Il programma addestrativo della Campagna mira a rafforzare lo spirito di squadra e la capacità di gestione degli eventi da parte degli allievi, sia negli ambiti prettamente tecnici della navigazione sia nelle soste in porto nelle attività di Naval Diplomacy con le realtà straniere e le comunità di italiani all’estero.

Nave Caroly è uno dei simboli della Marina militare che racchiude l’eccellenza del Made in Italy nel solco delle tradizioni marinare, ma è anche simbolo, come tutte le altre Unità a vela della Marina Militare, della forte dimensione valoriale e di diffusione della cultura marittima della Forza Armata. I tempi cambiano e con loro la tecnologia e le modalità di condotta della navigazione ma ciò che resta indelebile sono i valori fondanti che contraddistinguono gli ufficiali della Marina Militare: etica, fedeltà, disciplina e onore.

Dopo Spalato, il veliero della Marina Militare continuerà a veleggiare nelle acque del Mar Adriatico per proseguire verso il Mar Egeo e toccherà i porti della Slovenia, dell’Albania, della Grecia e della Turchia concludendo la navigazione il 23 settembre a Portoferraio.

Condividi... 1 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments