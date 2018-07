Fenu e Manca (M5S): «La Regione segua la vertenza Aras con maggiore tempestività, i dati inviati al Ministero sono da valutare con attenzione».

«Apprezziamo la tempestività con la quale l’assessore regionale degli Affari generali ha riscontrato il nostro comunicato sull’Aras, anche noi abbiamo ricevuto la stessa tabella questo pomeriggio, via WhatsApp, coincidenze della vita, ed abbiamo provveduto immediatamente ad inoltrarlo alla Ragioneria Generale dello Stato. Non rispondiamo sulle accuse di malafede ricevute da alcuni esponenti della giunta regionale, ci limitiamo a constatare con tristezza la loro.»

Lo hanno detto ieri sera i parlamentari Cinquestelle Emiliano Fenu ed Alberto Manca.

«Al di là delle polemiche, chiediamo a questo punto che gli uffici regionali si mettano in contatto con la Ragioneria Generale dello Stato, proprio come abbiamo fatto noi quest’ultimo mese, per capire il motivo per il quale né a loro né al MEF risultava pervenuto ancora alcunché – hanno aggiunto Emiliano Fenu ed Alberto Manca -. Consigliamo altresì di valutare, insieme al Ministero, l’esaustività della stessa, considerato che ad una prima valutazione pare manchino alcuni elementi, tra cui l’indicazione dei dati relativi al personale in servizio al 31/12/2006, probabilmente utili per verificare l’esistenza del requisito previsto dalla legge regionale 3 del 2009, art. 2, comma 40.»

«Speriamo che grazie a questa polemica, che avremmo voluto evitare – hanno concluso Emiliano Fenu ed Alberto Manca -, si possa muovere qualcosa in tempi ragionevoli».

