Superbonus. Emiliano Fenu (M5S) «Con agenda Draghi gli aiuti saranno smantellati»

«Il sistema delle agevolazioni edilizie, che ruota intorno al Superbonus e al meccanismo della cessione dei crediti fiscali, con la cosiddetta ‘agenda Draghi’, tanto sponsorizzata da alcuni partiti, sarebbe destinato ad andare dritto in soffitta, a essere smantellato. Il Governo, per dire, ha risposto picche anche alla richiesta dell’Abi di aumentare le possibilità di compensazione per le banche, in modo tale che il sistema del credito sia più libero di riprendere e aumentare l’acquisto dei crediti fiscali legati ai vari bonus edilizi, Superbonus compreso. In altri termini l’agenda Draghi comprometterebbe le agevolazioni per i cittadini, li priverebbe della possibilità di ristrutturare e rendere più efficienti le proprie case, li priverebbe della possibilità di veder crescere il valore del loro immobile. E ancora, la stessa agenda Draghi sottrarrebbe alle imprese fiumi di liquidità. Davvero un bell’affare. Il M5S, invece, intende elevare la cessione dei crediti fiscali a vero e proprio sistema per alimentare e far girare l’economia, per consentire alle famiglie di investire senza costi eccessivi, per far affluire più liquidità alle nostre imprese e generare una maggiore prosperità. A ciascuno la propria agenda.»

Lo comunica, in una nota, Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione Finanze del Senato.