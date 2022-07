Proseguono gli eventi promossi dal Consorzio Costa Smeralda per festeggiare i 60 anni della Costa Smeralda con un calendario ricco di iniziative, incontri, mostre, concerti e degustazioni.

Come di consueto sabato 30 luglio al Conference Center di Porto Cervo, alle ore 22.00, si terrà l’evento annuale dedicato ai consorziati. In programma per la serata il concerto Lirico Internazionale di “Arie d’opera e classici italiani” in cui si esibiranno il soprano Maria Mastino e al piano Sofia Park, insieme ai giovani talentuosi cantanti già affermati professionisti di origini cinesi e coreane.

Maria Mastino, sarda di origine, diplomata in canto lirico, ha debuttato al Regio di Parma nell’Alzira di G. Verdi. Ha vinto diversi concorsi internazionali, tra cui quello Verdiano di Busseto, il premio Voci Mascagnane, ed è stata tra i finalisti europei al concorso Pavarotti. Ha interpretato ruoli da protagonista nelle opere Norma, Turandot, Cavalleria Rusticana, La bohème ecc. Dal 2000 in poi è protagonista al Teatro Regio di Parma nel Lohengrin di R. Wagner, all’Opera di Roma in Tosca, in Turandot al Ravenna Festival e nel circuito toscano, a Bilbao in Andrea Chénier, al Teatro Verdi di Sassari in Simon Boccanegra come Amelia e in Turandot con la regia di D. Krief. È docente di canto al Conservatorio G. Verdi di Milano e nel 2006 è stata docente di tecnica vocale al Concorso internazionale di Spoleto.

Sofia Park è pianista e maestra di repertorio di livello internazionale, con una prima formazione avvenuta nella sua Corea del Sud che poi ha avuto seguito in Italia, dove svolge le sue attività professionali e dove insegna presso i Conservatori di Piacenza e Milano.

Gli eventi del 6o° sono iniziati a maggio con il Premio Costa Smeralda e proseguiranno sino ad ottobre con mostre, concerti, presentazioni di libri con importanti autori della scena letteraria nazionale, talk show giornalistici, feste popolari e diversi eventi per i più piccini. Tra i prossimi appuntamenti da segnalare il 13 agosto nella piazzetta principale di Porto Cervo la serata celebrativa dei 60 anni della Costa Smeralda dove si esibirà anche la grande interprete americana Amii Stewart ed il 23 agosto una serata dedicata ai più giovani con i più amati rappresentanti del mondo trap: Aka 7even e Myss Keta.