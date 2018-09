Nelle 600 farmacie specializzate di tutta Italia, ottobre sarà il “Mese della tolleranza alimentare”: una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.

«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana – spiega il dottor Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate -. Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate.»

Non solo: per un mese in tutte le farmacie specializzate sarà possibile fare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test che permette non solo di misurare l’infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando.

«Saremo a disposizione di tutti coloro che desiderano sapere di più sull’infiammazione da cibo e vedremo insieme a loro come compiere le giuste scelte alimentari per ritrovare l’amicizia con il cibo», conclude il dottor Barreca.

Le farmacie aderenti all’iniziativa in Sardegna sono:

Farmacia Turacchi – Via Liguria, 7 – Carbonia SU

Farmacia Locci – Via Torino, Angolo Via Venezia – Iglesias SU

Farmacia Cincotti – Via Porto Botte, 92 – San Giovanni Suergiu SU

Farmacia Rizzo Enzo – Via Abruzzi, 53 – Cagliari CA

Farmacia Congiu – Via Roma, 145/A – Muravera SU

Farmacia Dedola – Via Curie, 35 – Cagliari CA

Farmacia Sant’Antonio – Via Cettigne, 28 – Cagliari CA

Farmacia Fadda-Caboi – Via Italia, 47 – Cagliari Pirri CA

Farmacia Cau – Via San Lorenzo, 43 – Monserrato CA

Farmacia Pirastu – Piazza IV Novembre, 5/6 – Quartu Sant’Elena CA

Farmacia Concas – Via Cagliari 149/151 – Sarroch CA

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Armando Diaz, 38 – Oristano OR

Farmacia Annis – Via Del Bianco, 56 – San Vero Milis OR

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Giovanni XXIII, 143/145 – Santa Giusta OR

Farmacia Pilo & C. – Via Roma, 89 – Castelsardo SS

Farmacia Accogli – Piazza Etna, 5 – Olbia SS

Farmacia Cuccuru – Via Cellini, 1 – Porto Torres SS

Farmacia Manca – Viale Dante, 25 – Sassari SS

Farmacia Pilo & C. – Via Gorizia, 1 – Sassari SS

Farmacia San Paolo – Via Besta, 4 – Sassari SS

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments