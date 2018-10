I segretari generali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno annunciato un nuovo stato di agitazione del personale AIAS.

I segretari generali FP CGIL Giovanni Zedde, CISL FP Claudio Nuscis e UIL FPL Efisio Aresti, hanno annunciato un nuovo stato di agitazione del personale AIAS di Cagliari delle strutture operanti nell’ex provincia di Carbonia Iglesias, e chiedono l’attivazione delle procedure previste, ai senso dell’art. 2 della legge 146/90.

«Le ragioni che, in mancanza di accordo, porteranno alla dichiarazione dello sciopero – scrivono nella nota inviata al prefetto di Cagliari, alla commissione nazionale di garanzia per l’attuazione della legge sui servizi pubblici essenziali, al presidente dell’AIAS di Cagliari, al presidente della Regione Francesco Pigliaru, all’assessore regionale della Sanità Luigi Arru e al direttore generale dell’ATS Fulvio Moirano – risiedono nel mancato o parziale pagamento di circa 10/11 mensilità da parte di AIAS. Il personale, da questo momento – concludono i segretari generali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL – si atterrà strettamente alle mansioni del proprio profilo professionale e, non essendo in condizioni di anticiparne i costi, non utilizzerà più il proprio mezzo di trasporto per svolgere l’attività professionale a domicilio.»

