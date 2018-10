Il Carbonia supera ancora nettamente la Monteponi, 4 a 0, ed accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione regionale.

Il Carbonia vince nettamente un derby senza storia fin dalle battute iniziali, 4 a 0 (primo tempo 2 a 0), dopo il 4 a 2 della partita di andata, ed accede con autorità ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione regionale per il quarto anno consecutivo.

Le reti sono state messe a segno da Milia, Foddi, Cosa e Cacciuto (quest’ultimo, come a Iglesias nella gara d’andata, tenuto inizialmente in panchina, ha realizzato complessivamente tre reti in due spezzoni di partita).

Il Carbonia ha confermato di essere in crescita e di avere un notevole potenziale per una stagione da grande protagonista; la Monteponi, viceversa, di essere ancora in ritardo di condizione e, probabilmente, di dover pensare innanzitutto a conservare la categoria, lavorando per il futuro.

Le formazioni scese in campo inizialmente.

Carbonia: Bove Daniele, Arrais, Bove Andrea, Milia, Boi, Cogotti, Lazzaro, Orgiana, Mastino, Foddi, Cosa.

A disposizione: Murroni, Mameli, Sanna, Marreddu, Todde, Casu, Giovagnoli, Biccheddu, Cacciuto. All. Fabio Piras. Monteponi: Biancu Mattia, De Santana Martini, Carboni, Casula, Biancu Davide, Marongiu, Pili, Nonnis, Flumini, Cappai, Monni. A disposizione: Rubbiani, Ballocco, Cossu, Dessì, Melis, Murgia, Damele, Pischedda, Cani. All. Andrea Marras. Reti: Milia, Foddi, Cosa, Cacciuto.

