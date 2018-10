Il Consiglio comunale di Sant’Antioco ha approvato due variazioni di bilancio per complessivi 1 milione e 700mila euro, impegnati per sicurezza e manutenzioni.

«Lavori importanti – commenta il sindaco Ignazio Locci, titolare della delega al Bilancio – peraltro attesi da tempo: queste due variazioni di bilancio sono state salutate sostanzialmente con il voto unanime del Consiglio comunale, segno che siamo sulla buona strada e che questa programmazione era attesa e necessaria.»

Si va dai 350mila euro per un nuovo piano dell’asfalto nel tessuto urbano cittadino (che si aggiunge a quello in fase di ultimazione con la bitumazione di 22 arterie), ai 100mila euro per la sicurezza sulle cunette e sulle strade di penetrazione agraria, nonché ai 150mila per il Parco Giardino, utili anche al potenziamento degli arredi dedicati ai bambini. Ma non è tutto: «Interverremo anche sulle scuole e sulle case popolari – conclude il sindaco – ed ulteriori 150mila euro permetteranno di mettere mano all’impianto di illuminazione pubblica, garantendo miglioramento ed efficientamento energetico. I progetti, dei cui frutti potremo beneficiare a breve, verranno mandati in appalto entro il 31/12/2018».

