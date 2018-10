La Regione ha assegnato al comune di Nuxis un finanziamento di 42.262,00 euro nell’ambito della “Misura Cantieri” del Programma “LavoRAS”.

«Con l’utilizzo di questo finanziamento – spiega il sindaco Pier Andrea Deias – questa Amministrazione intende attuare un progetto di censimento, digitalizzazione e monitoraggio delle componenti del Sistema Idrico Integrato (rete idrica, fognaria e acque meteoriche e relative utenze, allacci e pozzetti), attività da svolgersi presso l’Area Tecnica con l’impiego di 1 impiegato tecnico (diploma di geometra); e un progetto di supporto alle attività dell’Ufficio Servizi Socio-Culturali, attività da svolgersi presso il medesimo Ufficio con l’impiego di 1 impiegato amministrativo (diploma di ragioniere).»

Il 10 ottobre il comune di Nuxis ha inviato all’ASPAL/CPI di Carbonia la “richiesta di avviamento a selezione” dei lavoratori, la cui selezione avverrà prioritariamente tra quelli residenti nel comune di Nuxis, con prova di idoneità, alla quale saranno convocati, secondo l’ordine decrescente delle graduatorie, i primi tre lavoratori. I lavoratori dichiarati idonei saranno assunti da cooperativa sociale di tipo B, cui il comune di Nuxis affiderà la gestione dei “Cantieri”; i lavoratori (un solo componente per nucleo familiare) verranno assunti con contratto part-time per otto mesi, ai quali potrà seguire la NASpl (indennità mensile di disoccupazione) per altri quattro. L’orario stabilito è di 20 ore settimanali – 5 ore giornaliere (8.00-13.00) per quattro giorni. Il trattamento economico lordo mensile è di 1.500,00 euro.

