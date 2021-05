Il sindaco di Nuxis, Pier Andrea Deias, ha firmato un’ordinanza con la quale disciplina l’utilizzo dell’acqua della rete idrica comunale nella stagione estiva ormai alle porte.

Anche quest’anno, le precipitazioni atmosferiche, non sono state tali da consentire la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano il pubblico acquedotto e si impone un rigoroso contenimento del consumo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale.

Per il periodo compreso tra il 25 maggio 2021 e fino a espressa revoca:

1) sono consentiti i prelievi di acqua dalla rete idrica comunale esclusivamente per gli usi idropotabili, igienico-sanitari, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;

2) è vietato il prelievo dalla rete idrica comunale di acqua per l’innaffiamento di orti, giardini,

prati e per il lavaggio di piazzali e veicoli di qualsiasi genere;

3) sono esclusi dal rispetto della presente ordinanza tutti i servizi pubblici di igiene urbana per i quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi;

4) sono esclusivamente consentiti i seguenti consumi massimi giornalieri:

a) utenze domestiche: litri 150 per ogni persona; b) utenze relative a pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali: litri 1.500 (1,5 metri cubi) ad utenza; c) utenze relative ad attività zootecniche:

litri 10 per ogni capo ovino/caprino, oltre a litri 250 per pulizia mungitrici e/o attrezzature/apparecchiature simili;

litri 50 per ogni capo equino/bovino;

litri 20 per ogni capo suino;