Mercoledì 24 ottobre al T-Hotel di Cagliari si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Il prestito tra privati ai tempi della FinTech “.

Grazie a Internet e alla digitalizzazione negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato finanziario nuovi attori e nuovi servizi che stanno cambiando radicalmente il modo con cui oggi facciamo pagamenti, stipuliamo contratti come assicurazioni e prestiti, investiamo il nostro denaro, raccogliamo capitale per i nostri progetti. La Fintech, Finanza tecnologica, promette interessanti vantaggi sia per i cittadini che per le imprese, ma allo stesso tempo rappresenta una importante sfida rispetto alla tutela del risparmio, della legalità e della trasparenza dei mercati.

Di questo si parlerà mercoledì 24 ottobre pv al T-Hotel di Cagliari, durante la tavola rotonda “Il prestito tra privati ai tempi della FinTech – Come la tecnologia sta trasformando il mondo della finanza e come i privati possono sfruttare le nuove opportunità”, organizzata da CMS (Cassa Mutuo Soccorso per i dipendenti pubblici della Sardegna) in collaborazione con la startup Prestiamoci.

All’incontro – moderato da Giuseppe Deiana, giornalista caporedattore dell’Unione Sarda – parteciperanno Giancarlo Giudici, professore associato, docente di Finanza Aziendale al Politecnico di Milano, Daniele Loro, CEO di Prestiamoci, startup del social lending, e Pasquale Biasioli, presidente della associazione CMS Sardegna.

