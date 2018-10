“Sul filo dell’equilibrio” è il titolo della conferenza sulla salute mentale ed i laboratori riabilitativi, che si svolgerà mercoledì 24 ottobre, a Carbonia.

“Sul filo dell’equilibrio” è il titolo della conferenza sulla salute mentale ed i laboratori riabilitativi, che si svolgerà mercoledì 24 ottobre alle ore 16.30 nella sala polifunzionale di piazza Roma. L’incontro pubblico è stato organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro di Salute mentale di Carbonia. Sarà un’occasione per dibattere su temi importanti, legati alla salute mentale e fisica di fasce deboli della nostra popolazione, che necessitano di specifici percorsi e laboratori riabilitativi. Esperienze di successo in questo campo verranno raccontate e descritte da un parterre di relatori qualificati.

L’Amministrazione comunale di Carbonia sarà rappresentata dal sindaco Paola Massidda, dall’assessore delle Politiche sociali Loredana La Barbera e dal presidente del Consiglio comunale Daniela Marras.

Appuntamento fissato per mercoledì 24 ottobre alle ore 16.30 nella sala polifunzionale di piazza Roma.

