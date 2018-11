Ad Alghero Francesco Trento insegna che “scrivere è riscrivere”.

Francesco Trento ormai ad Alghero è di casa. Lo scrittore e sceneggiatore romano ha scelto da tempo la Riviera del Corallo come sede del suo corso “Come si scrive una grande storia”. Il primo incontro con l’autore (vincitore del David di Donatello 2017 col documentario “Crazy for football”) si è svolto ormai un anno fa nella sede di Cabussò – Contingenze Culturali e da quel momento in poi, al netto di una pausa estiva, i seminari si sono tenuti a cadenza mensile.

A novembre, sabato 17 e domenica 18, Francesco Trento torna nella città catalana di Sardegna col suo seminario “Scrivere è riscrivere. Come migliorare del 300% la vostra storia durante o dopo la prima stesura”. Grazie a “Game of thrones”, “Collateral”, “Il discorso del re”, “Friends”, “House of cards”, “The social network”, “Inglorious Bastards”, “Qualcuno volò sul nido del cuculo” ed altri film e serie tv italiani o stranieri, verranno esaminati tutti gli elementi che fanno funzionare una grande scena: il conflitto, prima di tutto, ma anche la struttura (sino ai suoi minimi beat), l’obiettivo del protagonista della scena (esplicito, segreto e inconscio) e la sua strategia, gli spostamenti di potere tra i personaggi, il ribaltamento, il telling moment. Si lavorerà inoltre su come spostare il punto di vista dello spettatore, e sulla scrittura a ritroso, ovvero su come seminare meglio le premesse di una scena nelle scene che la precedono, in modo da aumentare il pathos e creare delle aspettative più chiare per il lettore e lo spettatore.

Pur facendo parte di un ciclo di seminari, la lezione è autoconclusiva, rivolta a chiunque sia curioso di approfondire i meccanismi narrativi e anche solo ai semplici appassionati di cinema. Il seminario è a numero chiuso, per prenotare e avere informazioni sui costi e scontistiche si possono contattare gli organizzatori attraverso l’indirizzo di posta elettronica scrivereunagrandestoriaalghero@gmail.com .

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments