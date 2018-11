Allarme rientrato, a Cagliari, dopo la verifica sul ritrovamento di una palla di cannone, verosimilmente risalente all’epoca risorgimentale.

Si è concluso intorno alle 17.00, in via San Mauro, a Cagliari, presso un’abitazione in ristrutturazione, un intervento della Squadra antisabotaggio del dipendente Nucleo investigativo, per una segnalazione arrivata circa un’ora prima, di un oggetto la cui foggia ha fatto temere potesse trattarsi di un residuato bellico o di un ordigno o residuato bellico.

La verifica, fatta con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Cagliari Stampace, ha consentito di appurare che si trattava di un’inerte palla di cannone, verosimilmente risalente all’epoca risorgimentale.

