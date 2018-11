E’ attiva l’applicazione “De Vizia Carbonia”, un nuovo servizio tecnologico per ottimizzare la gestione del servizio di igiene urbana.

Il comune di Carbonia e la De Vizia, in collaborazione con la società di marketing Comunicare Lab Srls, hanno messo in campo un nuovo strumento tecnologico al fine di semplificare e migliorare il servizio della raccolta differenziata della gestione dei rifiuti nella nostra città.

Si tratta dell’App denominata “De Vizia Carbonia”, scaricabile gratuitamente da tutti gli smartphone e i tablet con sistema operativo Android.

Il nuovo servizio, che a breve sarà disponibile anche per i dispositivi iOS (iPhone e iPad), consente ai cittadini di consultare i calendari e gli orari relativi alla raccolta dei rifiuti nella propria abitazione, segnalare e fotografare eventuali rifiuti abbandonati, prenotare i ritiri a domicilio, ottenere informazioni sulle modalità e le regole per l’accesso all’Ecocentro, consultare l’Ecobolario.

«La nuova applicazione va incontro alle esigenze dei nostri cittadini, sempre più tecnologici e al passo con i tempi. Il servizio è veloce, dinamico e consente agli utenti, in qualunque ora della giornata e in qualsiasi luogo essi si trovino, di avere a portata di mano informazioni utili per la gestione dei rifiuti», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai per «un nuovo strumento in grado di ridurre le distanze tra i cittadini e la De Vizia, società che gestisce la raccolta differenziata nel comune di Carbonia, rendendo il servizio più smart. Invitiamo gli utenti a provare la nuova applicazione, segnalando alla società anche eventuali difficoltà riscontrate nell’utilizzo del mezzo. Un opportuno utilizzo dell’App potrà dare anche un contributo nell’ottica di un miglioramento percentuale della raccolta differenziata a Carbonia – attualmente stimata intorno al 74% rispetto al 64% del 2016 – sino ad un auspicabile 80% ed accrescere le premialità per la nostra città».

