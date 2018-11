Giovedì 22 novembre, all’Exmè di Carloforte, si svolgerà l’incontro-dibattito “Il diabete coinvolge ogni famiglia”.

In occasione della giornata mondiale del Diabete, giovedì 22 novembre, a partire dalla 10.30, si terrà a Carloforte – presso la Sala “EX ME”, in via XX settembre, l’incontro-dibattito “Il diabete coinvolge ogni famiglia”.

Esperti, specialisti, associazioni ed istituzioni, si confronteranno su questo tema, faranno il punto sulla rete assistenziale e sull’organizzazione dei servizi per il diabete in ATS. Si parlerà anche del ruolo della “famiglia” nella prevenzione, nella cura e nell’assistenza alla persona con malattia diabetica: un ruolo fondamentale per favorire l’aderenza della persona con diabete al piano terapeutico stabilito con il medico e ai controlli raccomandati.

In contemporanea, si svolgerà, in ambiente attiguo, lo screening della popolazione generale con la compilazione del questionario di Tuomilehto.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments