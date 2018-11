I carabinieri della stazione di Serramanna hanno arrestato un pregiudicato 40enne per il furto di 1.200 piante di carciofi.

I carabinieri della stazione di Serramanna hanno arrestato un pregiudicato 40enne, P.P. per il furto di 1.200 piante di carciofi. L’uomo, molto probabilmente, ha lavorato per tutta la serata di ieri (sabato) ma tutto questo lavoro non è passato inosservato, visto che alle 21.30 circa, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Le piante trovate all’uomo hanno un valore stimato di circa 2.000 euro. Colto sul fatto e bloccato dai militari, è stato successivamente tradotto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà lunedì 12 novembre, davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.

