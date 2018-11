Si svolgerà questo pomeriggio, alle 15.00, nella chiesa di San Nicolò, a Narcao, la cerimonia funebre per Vincenzo Pilloni, l’impresario edile 57enne morto nel tragico incidente verificatosi martedì 30 ottobre, alle 16.00, sulla strada comunale che collega il centro abitato di Narcao alla frazione di Terraseo, poco meno di un chilometro fuori Narcao, tra la sua Fiat Panda e la BMW sulla quale viaggiavano due giovani, alla guida della quale, per tragica fatalità, c’era un nipote della vittima.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità di Narcao e non solo, perché Vincenzo Pilloni era molto conosciuto e stimato, sia negli ambienti sportivi, dov’è cresciuto ed ha conservato nel tempo tantissimi amici, sia in quello lavorativo, che lo ha portato ad operare in diversi centri del Sulcis Iglesiente ed anche in altre province della Sardegna.

