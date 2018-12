Il comune di Sant’Antioco ha pubblicato sul sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it il bando per il “Bonus idrico” sui consumi 2017.

Il comune di Sant’Antioco ha pubblicato sul sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it il bando per la presentazione delle domande di ammissione al “Bonus idrico” sui consumi 2017. Le richieste possono essere presentate, presso l’Ufficio protocollo del comune di Sant’Antioco, entro il 21 dicembre prossimo. Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso della residenza nel comune di Sant’Antioco; hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; hanno fatture per il Servizio idrico integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi anno 2017; sono in possesso di un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro; hanno fatture per il Servizio idrico integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 2017.

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita secondo l’ammontare dell’Isee e l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al Protocollo Generale del comune di Sant’Antioco. Le persone in possesso dei requisiti potranno presentare domanda, su moduli predisposti dal Comune (si vedano gli allegati, compresi bando e modulo), a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e sino al 21 dicembre 2018 salvo proroghe determinate dall’EGAS. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche sociali, via Risorgimento 37, secondo gli orari ed i giorni di ricevimento.

