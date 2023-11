Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha revocato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi a Cortoghiana

Questa mattina Abbanoa ha trasmesso al comune di Carbonia una nota con cui ha comunicato gli esiti delle prove effettuate sulle acque di rete destinate al consumo umano presso la frazione di Cortoghiana, dalle quali emerge la conformità dei valori certificati agli standard previsti dal D. Lgs. vo 18/2023. Il Dipartimento di Prevenzione-Servizio igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS Sardegna-ASL Sulcis Iglesiente ASSL n. 7, pertanto, ha espresso giudizio di idoneità favorevole sull’acqua idonea al consumo umano nella frazione di Cortoghiana.

Per effetto dei risultati delle nuove analisi, il sindaco Pietro Morittu ha revocato l’ordinanza n. 98 del 16.11.2023 con cui aveva ordinato, con finalità cautelativa, alla cittadinanza della frazione di Cortoghiana il divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi. Pertanto, con ordinanza n. 101 del 18.11.2023, è nuovamente possibile l’utilizzo dell’acqua.

Il sindaco Pietro Morittu e l’Amministrazione comunale in una nota si scusano con i cittadini di Cortoghiana per il notevole disagio arrecato in questi giorni e ringraziano la popolazione per la pazienza dimostrata. Un doveroso e speciale ringraziamento ai tecnici di Abbanoa e ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione-Servizio igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS Sardegna-ASL Sulcis Iglesiente ASSL n. 7 per l’impegno profuso e per aver provveduto, nella giornata prefestiva di sabato, ad approfondire le analisi del caso, che hanno consentito di rilevare la conformità delle acque agli standard di qualità previsti dal D. Lgs. vo 18/2023, garantendo nuovamente la fruizione di un servizio essenziale e di interesse pubblico per gli abitanti di Cortoghiana.