Carbonia: fino al 30 maggio 2024 è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del “Bonus Idrico Integrativo”

Fino al 30 maggio 2024 è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del “Bonus Idrico Integrativo”, l’agevolazione tariffaria aggiuntiva rispetto al “Bonus Sociale Idrico Nazionale” rivolta alle cosiddette “utenze deboli”, ossia ai nuclei che versano in condizioni disagiate.

Possono presentare domanda i cittadini in possesso di una certificazione ISEE ordinario non superiore alla soglia di € 20.000,00 che siano intestatari di un’utenza domestica residente.

La richiesta dovrà essere presentata mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it o, in alternativa, con le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Tutte le informazioni utili sono contenute nell’avviso pubblico disponibile ai seguenti link: https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/5537-bonus-sociale-idrico-integrativo-avviso-pubblico-per-la-presentazione-della-istanza-di-ammissione-all-agevolazione-tariffaria-per-l-anno-2024