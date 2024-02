E’ attivo da oggi 14 febbraio l’ambulatorio AscoT di Sant’Antioco, presso i locali della Guardia medica, al fine di garantire l’assistenza di base agli ex pazienti del dott. Longu che attualmente non sono in carico a nessun MMG.

Il Servizio è garantito grazie alla disponibilità della dott.ssa Livia Gemmi e del dott. Federico Contu che si alternano presso l’Ambulatorio con i seguenti orari:

Lunedì 15.00 – 18.00 (dott. Contu)

Martedì 14.30 – 18.00 (dott.ssa Gemmi)

mercoledì 14.30 – 18.00 (dott.ssa Gemmi)

venerdì 10.30 – 12.30 (dott.ssa Gemmi)

Verranno tempestivamente comunicate eventuali modifiche.

I medici effettueranno visite e prescrizioni di farmaci, esami o visite specialistiche.

Per le prescrizione è necessaria la presenza del paziente o eventualmente del suo caregiver o tutore.

Per poter accedere alle prestazioni gli utenti dovranno esibire documento di identità, tessera sanitaria e, laddove richiesto, documentazione clinica (piani terapeutici in corso di validità o prescrizioni specialistiche). Se esenti dalla compartecipazione ticket dovranno essere muniti di certificazione attestante esenzione per patologia (anche rara), reddito o infortunio Inail, ecc. Si accede senza prenotazione nel rispetto degli orari dell’ambulatorio e dell’ordine di arrivo, a meno che non ci siano diverse indicazioni da parte del medico presente.