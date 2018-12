La Scuola Basket Miners Carbonia, dopo l’impresa sulla Dinamo, sabato sera gioca sul campo della capolista Elmas; la Sulcispes a Sassari.

Dopo la grande impresa compiuta sabato scorso contro la Dinamo Basket Sassari, 73 a 63, maturata in uno straordinario ultimo quarto, la Scuola Basket Miners Carbonia sarà impegnata in trasferta, sabato sera (inizio ore 18.00), sul campo della capolista Oratorio Elmas, per la decima giornata del campionato di serie D di basket maschile. La squadra di Marco Dessì, in crescita, parte sfavorita contro un avversario capolista a punteggio pieno dopo nove giornate, ma proprio per questo potrà esprimersi al meglio e magari tentare l’impresa.

L’Oratorio Elmas sabato scorso ha espugnato il PalaGiacomoCabras di Sant’Antioco, infliggendo con il punteggio di 67 a 58 la prima sconfitta casalinga alla Sulcispes di Paolo Massidda che pure ha disputato un’eccellente partita. Sabato sera, sempre alle 18.00, la Sulcispes giocherà sul campo del Cus Sassari.

