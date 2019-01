Personale ATA: concorso per 2004 posti. Invio delle domande entro il 28 gennaio 2019.

Il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha dato il via alla selezione per il reclutamento di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del Personale ATA. I posti messi a concorso riguardano tutte le scuole statali di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane. Le prove d’esame sono 3 e consistono in una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova orale. I requisiti per partecipare al concorso sono: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; posizione regolare nei confronti dell’obbligo militare …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_ata_gen_2019.html .

Condividi... 9 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments