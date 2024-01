Ieri pomeriggio, presso il Municipio di piazza Roma, a Carbonia, sono state completate le premiazioni degli studenti meritevoli

Ieri pomeriggio, presso il Municipio di piazza Roma, a Carbonia, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli che non hanno potuto prendere parte all’evento del 18 dicembre organizzato in occasione dell’85° anniversario della città di Carbonia e al successivo incontro avvenuto lo scorso 5 gennaio. Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati studentesse e studenti residenti a Carbonia che nell’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per aver conseguito i massimi risultati all’esame di licenza media e all’esame di maturità.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale, per premiare l’educazione e la formazione unitamente all’impegno e allo spirito di applicazione e dedizione dei ragazzi e delle ragazze, insieme ai loro insegnanti.