Un terzo giovane studente di Carbonia, Marco Serra, 10 anni, ha partecipato alla finale nazionale dei Giochi matematici per la categoria P5 quinta elementare, dell’Istituto comprensivo Satta plesso di Is Meis. La partecipazione alla manifestazione nazionale è stato un premio meritato che ha creato nell’alunno una grande emozione. Impeccabile l’organizzazione dei Giochi da parte dell’Accademia Italiana per la promozione della Matematica.