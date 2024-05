“Gli Inganni del Cervello”: il Lions Club di Carbonia illumina le Menti degli Studenti

Il Lions Club di Carbonia si immerge nelle profondità della mente umana con la conferenza “Gli inganni del cervello tra farmaci, droghe e nuove dipendenze”, un evento che promette di essere tanto illuminante quanto stimolante. L’appuntamento è per sabato, 25 maggio 2024, alle ore 10.30, nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioy”, dove menti curiose si riuniranno per una mattinata di scoperte.

La conferenza vedrà la partecipazione di due figure di spicco nel campo della farmacologia:

– professore Marco Pistis, docente di Farmacologia presso l’Università di Cagliari e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia;

– dott.ssa Claudia Sagheddu, ricercatrice nel campo delle neuroscienze, con un focus sulle terapie innovative per le epilessie rare.

Insieme, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso le complessità del nostro cervello, esplorando come farmaci, droghe e nuove forme di dipendenza possano ingannarci e influenzare la nostra vita quotidiana. Sarà un’opportunità unica per arricchire la conoscenza e partecipare a una conversazione vitale su un argomento che

tocca tutti noi, direttamente o indirettamente.

Il Lions Club di Carbonia invita studenti, educatori e comunità a partecipare a questo dialogo aperto, con l’obiettivo di prevenire e affrontare il problema dell’abuso di sostanze. Unisciti a noi per una mattinata di riflessione e discussione, e lasciati illuminare dalla scienza.