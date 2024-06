Il messaggio dei Presidenti dei Consigli di Circolo e d’Istituto agli studenti al via degli esami di maturità

Iniziano oggi gli esami di maturità dell’anno scolastico 2023/2024. Di seguito il messaggio inviato agli studenti dai Presidenti dei Consigli di Circolo e d’Istituto.

«Oggi inizia per voi il tanto atteso esame di maturità, questo giorno era così distante fino a pochi mesi fa, ma mai così temuto come in queste ore. Una prova che segna la fine di un’avventura scolastica durata 13 anni, e che rappresenta l’inizio della vostra vita da adulti.

Rappresenta una tappa fondamentale per l’ingresso nella “società” che rimarrà scolpita nei vostri ricordi più importanti, e che vi seguirà per tutta la vita. Per questo noi genitori Presidenti di Consiglio di Istituto vogliamo farvi i migliori auguri e un grandissimo in bocca al lupo.

Il vostro proseguo, ne siamo certi, sarà un successo ricco di soddisfazioni, e per chi continuerà la specializzazione attraverso gli studi universitari, queste giornate saranno la base per gestire ansie e preoccupazioni che si potranno presentare davanti a voi.

Viva il vostro futuro!»