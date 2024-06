Sabato 22 giugno, al Parco urbano di Cannas di Sotto, a Carbonia, si terrà la festa per la “Notte di San Giovanni”

Sabato 22 giugno, dalle ore 19.30, presso il Parco urbano di Cannas di Sotto si terrà la festa per la “Notte di San Giovanni”, evento curato dal Sistema Museale di Carbonia, dal Consorzio Sistema Culturale e dall’Associazione Arca di Noè nell’ambito della rassegna estiva “Estiamoinsieme 2024”.

La serata prevede una visita tematica alla necropoli preistorica incentrata sull’uso dell’acqua e del fuoco nei rituali dell’epoca neolitica per passare al rito di preparazione de s’acua de is froris accompagnati dai canti e dalle letture di Anna Carla Casu. Momento centrale della festa sarà l’antico rito del salto nel fuoco per instaurare o consolidare i legami di amicizia. L’evento è aperto a bambini e adulti. La serata si concluderà con un aperitivo. È gradita la prenotazione chiamando i numeri 07811867304 – 3458886058 (anche whatsapp) o via mail all'indirizzo museicarbonia@gmail.com