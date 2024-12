Sabato 28 e domenica 29 dicembre, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto, a Carbonia, si terrà la manifestazione “Cannas Espone”

Sabato 28 e domenica 29 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso il Parco Archeologico di Cannas di Sotto, a Carbonia, si terrà la manifestazione “Cannas Espone”. Durante le due giornate saranno presenti artisti, hobbisti, operatori delle discipline olistiche,

knitters: Daniela Carta, Nude Paint di Nunzia Dentice, Gianni Lardieri, Mat-mania, Luca Orlando, Luigi Scotto, Alma di Sabrina Soru, Valeria Steri, Sabrina Tacconi, Laura Tomassi, Riccardo Zonedda.

Alle ore 11.00 e alle ore 15.00 si terranno le visite guidate all’area archeologica a cura delle guide del Sistema Museale di Carbonia (costo 5 €)

Sabato 28, alle ore 11.00, si terrà il laboratorio “Su contu de Nanneddu” per bambini e bambine che vogliono divertirsi e imparare lingua e storia sarda (costo 8 €, è gradita la prenotazione)

Alle ore 17.30, il dottor Guido Cadoni terrà, in entrambe le giornate, una conferenza sui temi della saggezza e religiosità popolare sarda.

Domenica 29, alle ore 16.30, Anna Carla Casu farà rivivere un antico rito della tradizione, preparando “su trigu cotu”, una pietanza simbolo di prosperità.

Durante la manifestazione sarà possibile, inoltre, concedersi una pausa rilassante gustando un tè o una cioccolata calda con biscotti e dolci fatti in casa da “A cena da Ale” di Alessandra Usai o un aperitivo, a cura di “Bes food and drink” di Fabio Meloni.

L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.

Per info e prenotazioni: Museo Archeologico Villa Sulcis 0781 1867304 – 345 888 6058 (anche whatsapp) – museicarbonia@gmail.com

Programma

Sabato 28 dicembre

ore 10.00 apertura manifestazione

ore 11.00 visita guidata all’area archeologica di Cannas di Sotto (costo 5 €)

ore 11.00 laboratorio per bambini in lingua sarda “Su contu de Nanneddu” (costo 8 €)

ore 13.00 pranzo a cura di “Bes food and drink” di Fabio Meloni

ore 15.00 visita guidata all’area archeologica (costo 5 €)

ore 17.00 Sala thè a cura di “A cena da Ale” Home Restaurant di Alessandra Usai

ore 17.30 conferenza: “La saggezza popolare sarda: un patrimonio di conoscenze tramandato per generazioni” a cura del dottor Guido Cadoni

ore 19.00 chiusura manifestazione

Domenica 29 dicembre

ore 10.00 apertura manifestazione

ore 11.00 visita guidata all’area archeologica di Cannas di Sotto (costo 5 €)

ore 13.00 pranzo a cura di “Bes food and drink” di Fabio Meloni

ore 15.00 visita guidata all’area archeologica (costo 5 €)

ore 16.30 preparazione di “Su trigu cotu” a cura di Anna Carla Casu

ore 17.00 Sala thè a cura di “A cena da Ale” Home Restaurant di Alessandra Usai

ore 17.30 conferenza: “La religiosità tradizionale: uno sguardo profondo alle credenze e ritualità della nostra terra” a cura del dottor Guido Cadoni

ore 19.00 chiusura manifestazione.